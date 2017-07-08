Мэр Пензы потребовал активизировать покос травы Общество

Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал активизировать работы по покосу травы, а также усилить контроль за ним.

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В ходе объезда города в субботу, 8 июля, он посетил улицы Пушкина, Кулакова, Лядова, Собинова, Ладожскую, Циолковского, Леонова, Собинова, Окружную, Тамбовскую, Кижеватова, а также проспекты Победы и Строителей.

Особое внимание глава администрации обратил на состояние придорожной полосы, придомовых территорий, а также участков, прилегающих к торговым и социокультурным объектам.

«Мы видим, что если основные автодороги содержатся в порядке, то на некоторых внутриквартальных и второстепенных необходимо провести дополнительные мероприятия по покосу», ― отметил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, особые нарекания вызвали состояние внутридворовых дорог по улицам Собинова и Ладожской, территорий частных домовладений на улицах Тамбовской и Ново-Тамбовской, возле магазина «Spar» на улице Кижеватова, а также дороги-дублера улицы Окружной.