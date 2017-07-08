На улице Пушкина в Пензе установка бордюров выполнена на 98% Общество

Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Установка бордюров на улице Пушкина в Пензе выполнена на 98%. Об этом мэру Виктору Кувайцеву должил директор департамента ЖКХ города Андрей Скрипкин.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В настоящее время бригады осуществляют укладку верхнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части. На трех остановках общественного транспорта обустроены заездные карманы», ― сказал он в ходе выезда на объект в субботу, 8 июля.

В свою очередь мэр Пензы обратил внимание ответственных лиц на необходимость качественного исполнения условий контракта в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Цикл работ по ремонту дорог должен быть завершенным. Это значит, что кроме основных мероприятий по восстановлению проезжей части, нужно обеспечить отвод воды, нормативное освещение и знаковое хозяйство», ― пояснил Виктор Кувайцев.

Он также указал на необходимость обустройства пешеходных связей, которые должны быть удобны для передвижения жителей Пензы к остановочным павильонам, сообщает пресс-служба мэрии.