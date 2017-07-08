Облсуд отправил на пересмотр дело о плохом содержании дорог в Малосердобинском районе Общество

Малая Сердоба, 8 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд направил материалы дела о неудовлетворительном содержании дорог в Малосердобинском районе Пензенской области на новое рассмотрение.

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«15 марта сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Колышлейский» были обследованы автомобильные дороги Малосердобинского района «Марьевка ― Николаевка» и «Малая Сердоба ― Топлое». Были выявлены недостатки в содержании указанных дорог, такие как дефекты покрытия проезжей части, неудовлетворительное состояние обочин и отсутствие дорожных знаков в необходимых местах», ― сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что в отношении администрации Малосердобинского района было возбуждено дело об административном правонарушении.

«Малосердобинский районный суд принял к сведению доводы главы администрации, который был не согласен с протоколом, и прекратил производство по делу об административном правонарушении», ― отметили в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды подчеркнули, что решение районного суда было обжаловано в Пензенский областной суд.

«Жалоба сотрудников Госавтоинспекции была удовлетворена. Решение районного суда было отменено в связи с неправильным применением федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», ― резюмировали в ведомстве.