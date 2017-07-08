Валерий Савельев оценил ход строительства детского сада в Заре Общество

Пенза, 8 июля 2017. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев оценил ход строительства детского сада в микрорайоне Заря в субботу, 8 июля.

Фото: Pgduma.ru

Здание состоит из трех этажей общей площадью около 3 тыс. кв. метров, на которых будут размещены семь групп, пищеблок, прачечная, медицинский кабинет и кабинет заведующей, бухгалтерия, актовый и спортивный залы.

В настоящее время ведутся внутренние отделочные работы — строители заканчивают штукатурку стен, во многих помещениях приступили к их покраске и укладке плитки. На третьем этаже здания начали стелить линолеум.

На улице проведены подготовительные работы к асфальтировке, рабочие укладывают тротуарную плитку и резиновое покрытие, по которому детям будет удобно и безопасно ходить. На площадках устанавливают игровые комплексы, а на забор монтируют декоративные элементы.

Предполагается, что по всему периметру учреждения будут установлены камеры наружного видеонаблюдения. Также на пульт охраны будет выводиться видео из внутренних помещений.

Валерий Савельев отметил удобство расположения помещений и эвакуационных выходов, а также большие площади игровых комнат.

Особое внимание он обратил на наличие суховоздушных шкафов для просушки обуви в каждой группе детского сада.

«Подобного больше нет ни в одном дошкольном учреждении Пензы. Я думаю, что воспитатели и родители детей по достоинству оценят данную новинку», — отметил глава Пензы.

Валерий Савельев выразил уверенность, что многие элементы внутренней отделки — двери, кафель в санузлах, на которых изображены звери, — привлекут внимание и понравятся будущим воспитанникам дошкольного учреждения.

Он также подчеркнул важность наличия на территории детсада модульной котельной.

«Это позволит в детском саду поддерживать комфортную температуру и не зависеть от начала и окончания отопительного сезона в целом по городу», — подчеркнул глава Пензы.

Депутат пензенской гордумы Алексей Савичев, который также является директором ООО «АлексСтрой», занимающегося возведением детского сада, обратил внимание на то, что в случае необходимости, учреждение может быть увеличено за счет сооружения пристроя.

Валерий Савельев поблагодарил представителей подрядной организации за высокое качество работ и быстрые сроки их выполнения, сообщает пресс-служба Пензенской городской думы.