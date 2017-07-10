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К концу года 60% пензенцев должны получать госуслуги через интернет — Андрей Кулинцев

13:16 | 10.07.2017 | Общество

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Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. 60% жителей Пензенской области должны перейти на получение государственных и муниципальных услуг в электронном виде к концу 2017 года. Об этом сообщил первый зампред регионального правительства Андрей Кулинцев.

К концу года 60% пензенцев должны получать госуслуги через интернет — Андрей Кулинцев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По итогам 2016 года доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме на территории Пензенской области, составила 47,7%», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в понедельник, 10 июля.

По словам Андрея Кулинцева, к концу 2018 года данный показатель должен составить не менее 70%.

«С начала 2017 года данный показатель [количество зарегистрированных пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации] у нас вырос с 27% до 38,5%. К концу 2018 года ожидается рост до 50%», — добавил он.
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