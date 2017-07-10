Вдвое уменьшен штраф, назначенный администрации Каменского района за ямы на дорогах Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд в два раза снизил размер штрафа, назначенного ранее администрации Каменского района за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.

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«Администрация Каменского района, являясь юридическим лицом, ответственным за содержание автодороги «Каменка — Междуречье — Крыловка — Соболевка — Ахматовка», на четырех участках допустила обвалы ниже уровня проезжей части прилегающей кромки, наличие дефектов дорожного покрытия в виде выбоин в размерах, превышающих допустимые. Мер к устранению недостатков администрация не приняла», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель администрации свою вину признал, пояснив, что прежде дорога находилась в областной собственности.

«28 марта и 16 мая главой администрации выносились распоряжения об осуществлении закупки на разработку проектной документации на ремонт дороги, но аукцион не состоялся из-за отсутствия участников», — уточнила собеседница агентства.

Наталья Быченкова пояснила, что суд первой инстанции назначил штраф в размере 200 тыс. рублей, однако на это решение была подана жалоба.

«Вышестоящая инстанция, учитывая материальное положение администрации района, сочла возможным снизить размер штрафа до 100 тыс. рублей», — отметила Наталья Быченкова.