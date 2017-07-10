В Пензе суд признал экстремистским материалом песню музыкальной группы Общество

Пенза, 10 июля 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил иск прокурора о признании аудиозаписи песни вокально-инструментальной группы, размещенной в социальной сети «ВКонтакте», экстремистским материалом, запрещенным к распространению на территории страны.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, композиция, имеющая признаки унижения достоинства группы лиц по признаку происхождения, была выявлена в рамках расследования уголовного дела в отношении гражданина, распространявшего в соцсетях экстремистские материалы.

«После вступления решения суда в законную силу указанная аудиозапись будет внесена в федеральный список экстремистских материалов», — пояснила собеседница агентства.