Пензенцы могут задать вопрос начальнику регионального УГИБДД с помощью «ВКонтакте» Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут задать вопрос начальнику регионального управления ГИБДД УМВД России полковнику полиции Александру Курчатову через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, рубрика на странице в соцсети создана для организации обратной связи с участниками дорожного движения, а также оперативного реагирования на поступающие проблемные вопросы о безопасности дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции.

«Прием официальных обращений, в том числе жалоб также осуществляется на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавили в ведомстве.