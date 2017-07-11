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Пензенцы могут задать вопрос начальнику регионального УГИБДД с помощью «ВКонтакте»

08:25 | 11.07.2017 | Общество

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Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут задать вопрос начальнику регионального управления ГИБДД УМВД России полковнику полиции Александру Курчатову через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».

Пензенцы могут задать вопрос начальнику регионального УГИБДД с помощью «ВКонтакте»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, рубрика на странице в соцсети создана для организации обратной связи с участниками дорожного движения, а также оперативного реагирования на поступающие проблемные вопросы о безопасности дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции.

«Прием официальных обращений, в том числе жалоб также осуществляется на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавили в ведомстве.
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