Пензенцы могут задать вопрос начальнику регионального УГИБДД с помощью «ВКонтакте»

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут задать вопрос начальнику регионального управления ГИБДД УМВД России полковнику полиции Александру Курчатову через официальную страницу ведомства в социальной сети «ВКонтакте».
Как сообщили ИА «PenzaNews» в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, рубрика на странице в соцсети создана для организации обратной связи с участниками дорожного движения, а также оперативного реагирования на поступающие проблемные вопросы о безопасности дорожного движения и деятельности Госавтоинспекции.
«Прием официальных обращений, в том числе жалоб также осуществляется на официальном сайте Госавтоинспекции», — добавили в ведомстве.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter