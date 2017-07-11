Мэр Сердобска попросил губернатора помочь с ремонтом тропы здоровья Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Мэр Сердобска Иван Кирюхин обратился к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву с просьбой оказать содействие в восстановлении тропы здоровья, включенной в программу для моногородов «Пять шагов благоустройства».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Она соединяет два крупнейших микрорайона города Сердобска — это Березки и микрорайон «Машзавода». Трасса протяженностью чуть более 2 км была сделана еще в советское время. […] Асфальтовое покрытие пришло в негодность, [тропа] частично заросла. Мы в этом году восстановили частичное освещение. Сейчас готовим проектно-сметную документацию на асфальтирование и установку лавочек», — сказал он в ходе совещания, посвященного развитию моногородов, состоявшегося в правительстве Пензенской области во вторник, 11 июля.

В свою очередь Иван Белозерцев напомнил, что Сердобск вошел в программу по созданию комфортной городской среды, и предложил для начала разумно потратить уже выделенные денежные средства.

«Понятно, когда начинаешь делать, делаешь хорошие проекты, хочется все сразу», — отметил глава региона.

Иван Белозерцев предложил рассмотреть возможность привести тропу здоровья в порядок в кредит — часть средств выплатить в текущем году, а оставшуюся — в следующем, но чтобы подрядчик завершил благоустройство как можно быстрее.

«Нужно поактивнее работать, искать разные возможные варианты, как реализовать тот или иной проект», — подчеркнул он.

Согласно сведениям, размещенным на сайте управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области, в рамках приоритетного проекта «Комфортная городская среда» Сердобску выделено в 2017 году более 20 млн. рублей, из них около 18 тыс. рублей — из федерального бюджета.

2/3 этой суммы будет направлено на благоустройство 10 дворов, оставшаяся часть — на благоустройство площади Ленина и мемориала «Аллея Героев».