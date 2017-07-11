Минимальный набор продуктов питания в Пензенской области подорожал в июне на 7% Общество

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Стоимость минимального набора продуктов питания выросла в Пензенской области в июне 2017 года почти на 7,2% по сравнению с предыдущим месяцем и примерно на 19% к уровню декабря прошлого года.

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По данным Пензастата, она составила в регионе 3 тыс. 693 рубля 53 копейки.

В Пензе стоимость условного набора продуктов питания также увеличилась — до 3 тыс. 703 рублей 65 копеек. Рост к маю 2017 года и декабрю 2016-го составил 6,3% и 18,7% соответственно.

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Российской Федерации достигла в июне 2017 года 4 тыс. 233 рублей 19 копеек. Месяцем ранее этот показатель был равен 4 тыс. 36 рублям 68 копейкам.

Ровно 10 лет назад — в июне 2007 года — минимальный набор продуктов питания в Пензенской области оценивался в 1 тыс. 437 рублей 28 копеек, в России — в 1 тыс. 666 рублей 27 копеек.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания является одним из показателей, которые используются для анализа ценовых процессов как в целом по России, так и в разрезе регионов. Он отражает межрегиональную дифференциацию уровней потребительских цен на основные продукты питания.

Данный показатель не является составляющим элементом величины прожиточного минимума. При его расчете, в отличие от величины прожиточного минимума, используются единые веса — объемы потребления продуктов питания по видам, установленные в целом по России.

Используемые в расчетах веса являются условными и не отражают реальные объемы потребления товаров населением в данный момент времени.