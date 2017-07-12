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Из Красной книги Пензенской области исключат восемь птиц

13:36 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Восемь видов птиц намечено исключить из Красной книги Пензенской области. Такое решение принято по итогам заседания межведомственной комиссии, состоявшегося в Минсельхозе региона.

Из Красной книги Пензенской области исключат восемь птиц

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Причиной является значительное увеличение популяции и ареала.

В числе этих птиц — клинтух, средний дятел, седой дятел, луговой конек, лесная завирушка, каменка-плясунья, горихвостка-чернушка и лебедь-шипун.

Вместе с тем во второй том Красной книги рекомендовано включить рыжую цаплю, серого гуся, сибирскую гагу, курганника, шилоклювку, черноголового хохотуна, клушу, сизую чайку, кольчатую горлицу, обыкновенную горлицу, удода, лесного жаворонка, чернолобого сорокопута, белобровика,усатую синицу, овсянку-ремез.

Кроме того, в новом издании появятся медянка, лягушка съедобная, карась золотой, шемая, вырезуб и тушканчик большой, сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза.
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