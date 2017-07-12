В Пензе прошло первое заседание совета при департаменте градостроительства и архитектуры
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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Первое заседание общественного совета при департаменте градостроительства и архитектуры Пензенской области состоялось в минувший вторник, 11 июля.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
В рамках мероприятия председателем совета была избрана член правления реготделения Союза архитекторов России Ирина Агафонова.
Ее заместителем назначена преподаватель Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Наталья Соколова.
Секретарем стал специалист в области архитектуры и градостроительства Антон Белов.
Также в рамках заседания обсудили план работы общественного совета. Было решено, что члены органа внесут свои предложения по деятельности на 2017 год до 24 июля.