В Пензе прошло первое заседание совета при департаменте градостроительства и архитектуры Общество Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Первое заседание общественного совета при департаменте градостроительства и архитектуры Пензенской области состоялось в минувший вторник, 11 июля. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию В рамках мероприятия председателем совета была избрана член правления реготделения Союза архитекторов России Ирина Агафонова. Ее заместителем назначена преподаватель Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Наталья Соколова. Секретарем стал специалист в области архитектуры и градостроительства Антон Белов. Также в рамках заседания обсудили план работы общественного совета. Было решено, что члены органа внесут свои предложения по деятельности на 2017 год до 24 июля. Нашли ошибку в тексте?

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