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В Пензе прошло первое заседание совета при департаменте градостроительства и архитектуры

14:25 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Первое заседание общественного совета при департаменте градостроительства и архитектуры Пензенской области состоялось в минувший вторник, 11 июля.

В Пензе прошло первое заседание совета при департаменте градостроительства и архитектуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В рамках мероприятия председателем совета была избрана член правления реготделения Союза архитекторов России Ирина Агафонова.

Ее заместителем назначена преподаватель Пензенского государственного университета архитектуры и строительства Наталья Соколова.

Секретарем стал специалист в области архитектуры и градостроительства Антон Белов.

Также в рамках заседания обсудили план работы общественного совета. Было решено, что члены органа внесут свои предложения по деятельности на 2017 год до 24 июля.
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