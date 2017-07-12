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В Пензенской области обнаружены массовые аномалии животных

16:53 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Научный сотрудник пензенского заповедника «Приволжская лесостепь» Виталий Осипов вместе с коллегой из Российской академии наук Иваном Башинским обнаружили аномальных животных во время экспедиции по исследованию стариц Хопра.

В Пензенской области обнаружены массовые аномалии животных

Фото: Пресс-служба заповедника «Приволжская лесостепь»

Необычные находки были сделаны в Островцовской лесостепи. Это один из участков заповедника, расположенный в Колышлейском районе.

«По результатам обследования более чем 130 экземпляров четырех видов амфибий выявлены следующие отклонения — полидактилия озерной лягушки, ассиметричная амелия у сеголетка жерлянки, отек глаза у головастиков чесночницы, гиперксантизм глаз у остромордой лягушки, мандибулярная гипоплазия у сеголетка озерной лягушки. Кроме этого впервые в России был найден массовый случай аномалии P, и впервые такая аномалия зафиксирована в чистых — негибридных — популяциях озерной лягушки», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь заповедника «Приволжская лесостепь» Виктория Бекбулатова.

Она уточнила, что такая аномалия, как гиперксантизм глаз у остромордой лягушки, обнаружена впервые в мире.

Фото: пресс-служба заповедника «Приволжская лесостепь»

«Наиболее вероятной причиной отклонений является химическое загрязнение», — предположила собеседница агентства.

Виктория Бекбулатова добавила, что для более полного изучения подобной аномалии в Пензенскую область приехали специалисты из Йошкор-Олы.

«По словам ученых, в любой популяции встречается определенный процент аномалии, но если это начинает встречаться массово, это уже повод задуматься и начать действовать. Для этого и проводится постоянный мониторинг. Исследователи регулярно собирают редкие экземпляры отклонения развития», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что гиперксантизм глаз у остромордой лягушки — это новый вариант аномалий для амфибий. Уникальность аномалии Р заключается в том, что на территтории России она встречается в пензенском заповеднике.
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