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Прокуратура требует обезопасить пешеходов на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева

17:47 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы потребовала принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева.

Прокуратура требует обезопасить пешеходов на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что пешеходные переходы не оборудованы пешеходными светофорами, на перекрестке отсутствуют удерживающие ограждения перильного типа, что ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что вместе с тем на этом перекрестке неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов, в том числе со смертельным исходом.

«По результатам проверки в адрес МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое находится на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.
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