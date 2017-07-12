Прокуратура требует обезопасить пешеходов на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева Общество

Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района Пензы потребовала принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения на перекрестке улиц Свердлова и Куйбышева.

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«Установлено, что пешеходные переходы не оборудованы пешеходными светофорами, на перекрестке отсутствуют удерживающие ограждения перильного типа, что ставит под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она отметила, что вместе с тем на этом перекрестке неоднократно происходили ДТП с участием пешеходов, в том числе со смертельным исходом.

«По результатам проверки в адрес МКУ «Департамент ЖКХ города Пензы» внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которое находится на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.