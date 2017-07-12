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Пензенские прокуроры выявили факты волокиты и бездействия судебных приставов

19:05 | 12.07.2017 | Общество

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Пенза, 12 июля 2017. PenzaNews. Прокуроры Пензенской области выявили более 220 нарушений законодательства об исполнительном производстве с начала 2017 года: имели место многочисленные факты волокиты и бездействия судебных приставов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Пензенские прокуроры выявили факты волокиты и бездействия судебных приставов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В ряде случаев судебными приставами-исполнителями в течение длительного времени не совершалось ни одного исполнительного действия по возбужденному производству», — отметила собеседница агентства.

Она добавила, что были выявлены различные нарушения, связанные с непринятием комплекса мер по розыску имущества должника, несоблюдением сроков перечисления денежных средств взыскателям, неустановлением временного ограничения на выезд.

«Не всегда с должников взыскивался исполнительский сбор и применялись меры административного воздействия», — сказала Светлана Артамонова.

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По ее словам, такие факты были установлены как в Пензе, так и в районах области.

«В целях пресечения нарушений законодательства об исполнительном производстве и недопущения их вновь прокурорами внесено 36 представлений. По результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены 24 виновных должностных лица, к административной — три, опротестовано 18 незаконных правовых актов, вынесено одно постановление о направлении материалов прокурорской проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании», — уточнила старший помощник прокурора.
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