В Пензе «Контур» заплатит 100 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства Общество

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей назначено пензенской компании «Контур» за нарушение положений антикоррупционного законодательства при трудоустройстве бывшего госслужащего.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Информация о заключении ООО «Контур» трудового договора с бывшим служащим управления Росреестра по Пензенской области в данное ведомство в установленный срок направлена не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что также за данное нарушение на 20 тыс. рублей оштрафован руководитель компании.

«В адрес генерального директора ООО «Контур» было внесено представление прокурора, которое рассмотрено и удовлетворено. Компания приняла меры к устранению нарушений. Одно лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — отметила собеседница агентства.