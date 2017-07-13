Редакцию ИА «PenzaNews» с ознакомительным визитом посетила группа студентов ПГУ Общество

Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Группа студентов-первокурсников, обучающихся в Пензенском государственном университете по направлению «Журналистика», посетила с ознакомительным визитом редакцию независимого информационного агентства «PenzaNews» в четверг, 13 июля.

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Встреча молодых людей с профессиональными журналистами носила неформальный характер. Она, как и многие другие подобные мероприятия, ставшие уже традиционными за годы сотрудничества вуза и ИА «PenzaNews», была организована по инициативе доцента кафедры журналистики ПГУ, кандидата педагогических наук, члена-корреспондента Академии информатизации образования Татьяны Стрыгиной.

Главный редактор ИА «PenzaNews» Павел Полосин провел для студентов небольшую экскурсию по офису редакции, рассказал об условиях, в которых трудятся работники, а также обратил внимание на дипломы и награды.

Кроме того, он отметил, что сегодня особенно рад приветствовать гостей.

«Ровно 10 лет назад, 13 июля 2007 года, была зарегистрирована компания «ВолгаИнтерМедиа», которая является учредителем ИА «PenzaNews». Однако днем рождения агентства мы все же считаем 3 сентября 2007 года, когда сайт был открыт в сети интернет, а новостная лента стала выходить в «Яндекс.Новости», — пояснил главный редактор.

В ходе общения со студентами, которое состоялось в пресс-центре ИА «PenzaNews», Павел Полосин и президент ООО «ВолгаИнтерМедиа» Иван Маликов рассказали не только об истории сетевых СМИ в Пензе с начала XXI века и этапах становления агентства, но и заострили внимание на актуальных проблемах современной журналистики.

В частности, спикеры отметили, что количество сайтов, которые так или иначе занимаются производством новостей, за последние годы в Пензенской области существенно увеличилось, как и выросли объемы производимой информации в целом, при этом качество контента у отдельных медиаресурсов оставляет желать лучшего.

Помимо этого, были подняты проблемы доверия аудитории к информации в СМИ и социальных сетях, затронута тема количественных и качественных характеристик сайтов, включая индекс цитируемости «Яндекса», а также даны практические рекомендации по соблюдению действующего законодательства в части авторских прав.

Встреча продолжалась более полутора часов. В ходе нее любой желающий мог задать представителям СМИ интересующие вопросы.

Завершился ознакомительный визит студентов в редакцию ИА «PenzaNews» традиционным фотографированием на память.