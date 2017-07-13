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Добиться результата можно только благодаря работе в слаженной команде — мэр Пензы

18:10 | 13.07.2017 | Общество

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Только коллектив, работающий слаженно и профессионально, способен выполнить стоящие перед ним задачи. Такое мнение высказал мэр Пензы Виктор Кувайцев, говоря об актуальных проблемах муниципалитета и мерах, которые принимают власти города для их решения.

Добиться результата можно только благодаря работе в слаженной команде — мэр Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Уверен, что только работая в единой, слаженной команде, где каждый четко осознает свою функцию и роль, мы сможем добиться положительного результата», — сказал он, выступая с отчетом перед населением в мэрии в четверг, 13 июля.

Глава администрации города пояснил, что среди основных направлений деятельности мэрии значатся строительство дорог, ввод жилья, подготовка к чемпионату мира по футболу 2018 года, празднование 100-летия местного футбола, 355-летия Пензы, а также ее дальнейшее благоустройство.

«Одним из наиболее важных вопросов является текущее состояние инженерных коммуникаций. В настоящее время износ тепловых сетей составляет от 50% до 80%, и для предотвращения критических ситуация нам необходимо принять экстренные меры по увеличению объема капитального ремонта», — добавил Виктор Кувайцев.

По его словам, еще одной проблемой является взаимодействие с рядом управляющих организаций, в частности, их обеспечение зимней снегоуборочной техникой.

Мэр Пензы также обратил внимание на завершение программы переселения граждан из аварийного жилья.

«На текущую дату мы уже знаем, что у нас 91 многоквартирный дом признан аварийным. Мы расселили более 600 домов. […] Эти дома, про которые я говорю, не вошли в программу, так как были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Мы сейчас вместе с субъектом разрабатываем программу», — отметил он.

По словам Виктора Кувайцева, для решения проблемных вопросов и выполнения планов необходимо приложить немало усилий, в том числе разработать нестандартные решения.
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