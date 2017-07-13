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«Красная линия» связала точки пешеходного маршрута по историческому центру Пензы

18:52 | 13.07.2017 | Общество

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Пенза, 13 июля 2017. PenzaNews. Историко-культурный проект «Красная линия», в рамках которого у восьми точек пешеходного туристического маршрута по центру Пензы установлены таблички с QR-кодами, ведущими на подробный аудиогид, официально стартовал в четверг, 13 июля.

«Красная линия» связала точки пешеходного маршрута по историческому центру Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Можно будет, скачав информацию аудиогида, пройти по пешеходному маршруту в течение часа, полюбоваться достопримечательностями, узнать что-то новое для себя», — пояснила министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова во время официальной церемонии, состоявшейся у стартового объекта «Красной линии» — памятника «Первопоселенец».

Она выразила надежду на то, что жители Пензы благодаря проекту смогут узнать новые факты о городе и еще больше гордиться малой родиной.

В свою очередь директор МТС в Пензенской области Павел Плясенко отметил, что компания стремится помогать людям правильно применять технологии в повседневной жизни, поэтому реализует данный проект совместно с Минкультом региона.

«По сути, используя только один смартфон, который всегда в кармане, и скачав QR-код, можно получить всю информацию о том или ином объекте», — сказал он.

Павел Плясенко добавил, что «Красную линию» оценят, в частности, те, кто не раз проходил мимо того или иного памятника и задавался вопросом об истории его создания или личности, которой он посвящен.

После официальной части все желающие получили возможность оценить предложенный маршрут в сопровождении экскурсовода.
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