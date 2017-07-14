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В Заречном отработали действия по спасению утопающего

08:18 | 14.07.2017 | Общество

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Заречный, 14 июля 2017. PenzaNews. Тактико-специальное учение по взаимодействию сил и средств городского звена территориальной подсистемы единой госсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ТП РСЧС) по поиску и спасению людей на водных объектах состоялось в зоне отдыха «Солнечная» в Заречном Пензенской области в минувший четверг, 13 июля.

В Заречном отработали действия по спасению утопающего

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В тренировке были задействованы медработник и матросы-спасатели муниципального предприятия «Комбинат благоустройства и лесного хозяйства», дежурные спасательного поста на пляже Лермонтовского пруда, сотрудники скорой помощи, поисково-спасательный отряд МКУ «Управление гражданской защиты» и полицейские.

По легенде учений на местном пруду начал тонуть один из купающихся. О происшествии сразу же были оповещены все службы экстренного реагирования. Матросы-спасатели извлекли тонущего из воды на берег, где медсестра оказала ему первую помощь.

Оперативно на место проведения учения прибыли скорая помощь, штатные спасатели и наряд полиции, которые сразу приступили к проведению всех необходимых мероприятий.

Медработники приняли решение о госпитализации пострадавшего и при содействии спасателей перенесли его на носилках в машину скорой помощи.

Подводя итоги учений, помощник директора МКУ «УГЗ» Сергей Соколов отметил, что все участники отработали действия слаженно, профессионально и грамотно.

По его словам, оперативные подразделения сил постоянной готовности прибыли на место учебного происшествия своевременно и должным образом выполнили свои обязанности.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении общественных связей Заречного, тренировки, направленные на отработку действий по оказанию помощи людям, терпящим бедствие на водных объектах, будут продолжены.
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