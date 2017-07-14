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В Пензе составлен протокол в отношении матери видеоблогера, забиравшегося на крыши

17:08 | 14.07.2017 | Общество

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Пенза, 14 июля 2017. PenzaNews. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», составлен в Пензе в отношении матери 16-летнего подростка, забиравшегося на крыши и в заброшенные места для съемки видеороликов.

В Пензе составлен протокол в отношении матери видеоблогера, забиравшегося на крыши

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Ранее была установлена личность 16-летнего подростка, разместившего на своей странице в одной из социальных сетей с использованием псевдонима фото и видео заброшенных мест Пензы, в том числе охраняемых территорий, крыш многоквартирных домов, которые он обходил, а также материалы, направленные на агитацию противоправного поведения», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что протокол в отношении матери юноши и материалы проверки направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района города для рассмотрения и принятия процессуального решения.

«Кроме того, прокурорская проверка показала, что образовательное учреждение, в котором учится подросток, не владело информацией о его увлечениях, мониторинг интернета сотрудниками не проводился. Также должным образом не осуществлялась профилактическая работа, направленная на выявление и пресечение правонарушений, девиантного поведения подростков. В связи с этим в адрес директора школы внесено представление, которое находится на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.

Светлана Артамонова подчеркнула, что при выявлении фактов посещения детьми неэксплуатируемых зданий и крыш домов, куда доступ должен быть ограничен, будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.
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