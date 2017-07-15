Александр Гришаев проверил, как реконструируют роддом в Пензе и станцию скорой помощи Общество

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев проверил ход реконструкции двух социально значимых объектов в Пензе — родильного дома на улице Пушкина, где должна быть открыта городская женская консультация, и станции скорой помощи на улице Пионерской.

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В ходе выездного совещания, состоявшегося в субботу, 15 июля, руководитель Минстроя региона рекомендовал подрядной организации, работающей на первом объекте, принять все необходимые меры по недопущению отставания от календарного плана.

В частности, Александр Гришаев потребовал до 22 июля завершить работы по благоустройству и уборке мусора внутри объекта.

Посещая станцию скорой помощи, глава ведомства и представители подрядной организации обсудили сроки завершения работ по демонтажу строительных конструкций и начала работ по устройству перекрытий и кровли здания, сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.