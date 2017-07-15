В Пензе подвели итоги работы Росгвардии за первую половину 2017 года Общество

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Руководители и личный состав территориального управления Росгвардии по Пензенской области приняли участие в совещании, посвященном подведению итогов служебно-боевой деятельности за I полугодие 2017 года.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Пензенской области

Открыл мероприятие врио руководителя областного ведомства полковник Сергей Прозоров.

В своем докладе он отметил, что в текущем году предстоит завершить решение задач по построению структуры территориального управления без снижения готовности к выполнению задач по служебно-боевому применению.

Итоги работы вневедомственной охраны подвел начальник ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Пензенской области» полковник полиции Сергей Зобов.

Он сообщил, что в I полугодии было задержано 21 лицо, находившееся в розыске, оказана помощь в раскрытии 122 преступлений.

Кроме того, по его словам, подразделениями вневедомственной охраны Пензенской области была обеспечена охрана более 4 тыс. объектов, свыше 4 тыс. 600 квартир и 2 тыс. мест хранения имущества граждан — краж с охраняемых объектов не допущено.

В свою очередь начальник центра лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Пензенской области полковник полиции Александр Евстефеев уточнил, что по результатам проведенных проверок был составлен 1 тыс. 21 протокол об административных правонарушениях, изъято 1 тыс. 256 единиц оружия.

В завершение совещания Сергей Прозоров поблагодарил личный состав за работу и вручил очередные воинские звания сотрудникам, сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.