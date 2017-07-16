В Пензе проверили время выхода бригад на ремонт дорог Общество

Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Специалисты департамента ЖКХ Пензы проверили время выхода бригад на ремонт дорог в воскресенье, 16 июля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, раньше всех к работе приступили сотрудники ООО «Автодорога», которые уже в 3.00 продолжили ремонт улиц Пушкина и Красной.

Около 5.00 на дороги улиц Рахманинова, Коммунистической и проспекта Победы вышли бригады ООО «Магистраль» и ООО «ДСУ-1».

Рабочие ООО «Пензадорстрой» и ООО «Элит Ривал» начали ремонт дорог на улицах Карла Маркса, Калинина и Свердлова около 6.00.

Через час на дороги вышли сотрудники МУП «Пензадормост» и ООО «Лидер», занятые в ремонте улиц Краснова и Лозицкой.

В 7.50 и 8.01 к работам присоединились соответственно ООО «Градстрой» — улицы Терешковой и Пушанина, и ООО «Строительный ресурс» — улица Ударная, сообщает пресс-служба мэрии.