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В Сердобске завели дело на скутериста, дважды попавшегося на пьяной езде

11:38 | 16.07.2017 | Общество

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Сердобск, 16 июля 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 32-летнего жителя Сердобска Пензенской области за повторное управление скутером в состоянии алкогольного опьянения.

В Сердобске завели дело на скутериста, дважды попавшегося на пьяной езде

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину, управлявшего скутером в состоянии опьянения, на улице Максима Горького. При этом ранее он уже был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством будучи пьяным», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что санкция статьи «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 300 тыс. рублей или лишения свободы на срок до 2 лет.
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