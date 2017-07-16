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Мэр Пензы проверил состояние зон отдыха

14:32 | 16.07.2017 | Общество

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Пенза, 16 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил состояние зон отдыха в воскресенье, 16 июля.

Мэр Пензы проверил состояние зон отдыха

Фото: Penza-gorod.ru

Вместе с начальником управления ЖКХ Пензы Андреем Гришиным и и.о. начальника управления по делам ГО и ЧС города Александром Дерябиным он посетил зоны отдыха в микрорайоне ГПЗ-24 и в районе улицы Сплавной в Ахунах.

В первую очередь Виктор Кувайцев обратил внимание на благоустройство. Он отметил, что контейнерные площадки и сами зоны отдыха в целом содержатся в чистоте. Мэр также оценил наличие информационных аншлагов, раздевалок, лавочек, туалетов и других необходимых элементов.

Также Виктор Кувайцев поинтересовался организацией безопасности граждан.

Так, в зоне отдыха на улице Антонова в будние дни дежурят два человека, в выходные — три. На улице Сплавной также организовано дежурство, усиливающееся в ночное время.

Мэр поручил Александру Дерябину обеспечить зону отдыха в микрорайоне ГПЗ-24 надувной лодкой, на которой можно было бы проводить рейдовые мероприятия.

«Так удобнее будет отслеживать, кто осуществляет водные процедуры в необорудованных местах, на которых по статистике чаще всего происходят несчастные случаи. Мы обязаны делать все, для того, чтобы жизни и здоровью людей ничего не угрожало», — сказал Виктор Кувайцев.

В Ахунах к мэру обратился частный инвестор, который планирует закрыть въезд в зону отдыха шлагбаумом.

Виктор Кувайцев посоветовал поучаствовать в конкурсе грантовой поддержки, а для этого — разработать проект благоустройства территории, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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