Октябрь Желтиков награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев вручил председателю комитета по связям со странами СНГ торгово-промышленной палаты региона Октябрю Желтикову медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» в ходе оперативного совещания в правительстве в понедельник, 17 июля.

Фото: Pnzreg.ru

Октябрь Желтиков покидает свой пост в связи с переездом в Казахстан, где много лет работал на различных руководящих должностях.

Иван Белозерцев подчеркнул, что глава комитета по связям со странами СНГ ТПП региона является генератором взаимоотношений Пензенской области и Казахстана.

«Октябрь Иванович Желтиков добросовестно — с полной отдачей — трудился на благо нашего региона, много сделал для укрепления экономического, научного и культурного сотрудничества с Казахстаном, был мостиком между Пензенской областью и республикой», — сказал глава региона.

Он выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Октябрем Желтиковым.

«Я благодарю Вас за труд. Вы всегда показываете достойный пример активности, несмотря на возраст. Надеюсь, что мы и дальше будем вместе», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.