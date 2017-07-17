В Пензе восстановили около 1 тыс. ливнеприемных колодцев Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Около 1 тыс. ливнеприемных колодцев восстановлено в Пензе в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Самый главный враг дорог — вода. Именно из-за нее в первую очередь разрушается асфальтовое покрытие. Поэтому наша задача — там, где это возможно, произвести отвод воды. В рамках выполнения федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» мы восстановили около 1 тыс. ливнеприемных колодцев», — сказал он в ходе встречи с представителями подрядных организаций и общественности.

По его словам, в это число входят также прочищенные и выведенные в один уровень с уличной сетью колодцы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, помимо этого, восстановлено около 400 колодцев ливневой канализации, которые были закатаны в асфальтобетонное покрытие.

«В Пензе есть ряд улиц, где ливневой канализации нет вообще. В этой ситуации вопрос отвода воды решается путем поднятия профиля дороги. Подобная ситуация сложилась на улице Германа Титова, где было принято решение увеличить объем подготовительных работ, чтобы избавиться от скопления воды на проезжей части», — пояснили в администрации города.