В Пензе суд встал на сторону женщины, которой после выплаты кредита начисляли проценты Общество

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Банк «Траст» выплатит компенсацию в размере 1 тыс. рублей жительнице Пензы, которой неправомерно были начислены проценты по кредиту.

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«В 2012 году женщина заключила с ответчиком кредитный договор на сумму почти 250 тыс. рублей на срок до весны 2017 года. В марте 2013 года она досрочно погасила кредит. Заемщик по телефону горячей линии узнала об остатке задолженности и разместила указанную сумму на счете, о чем уведомила банк. Однако в августе 2015 года ей предъявили требование о задолженности в сумме около 131 тыс. рублей, пояснив, что она недоплатила 29 рублей, и на них были начислены проценты. На ее претензию о признании задолженности необоснованной и закрытии счета банк отказал», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

Он пояснил, что истица настаивала на достаточной сумме средств на счете для полного досрочного погашения кредита.

«Представитель банка ссылался на правила расчетов, по которым банк зачел только поступившую сумму без учета иных находившихся на счете денежных средств. Поскольку истцом было внесено 194 тыс. 560 рублей вместо необходимых 194 тыс. 589 рублей, у банка отсутствовали основания для полного досрочного погашения задолженности по договору», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, было установлено, что женщина действительно зачислила сумму на 29 рублей меньше положенной, но на счете имелись и другие средства — переплата от предыдущих платежей.

«Поскольку условия досрочного погашения кредита истцом были соблюдены, суд пришел к выводу об удовлетворении требований истца и признании кредитного договора исполненным», — отметил представитель суда.

Он подчеркнул, что банк также оштрафован на 500 рублей.

«Не согласившись с вынесенным решением, банк обжаловал его в Пензенском областном суде, который не нашел оснований для отмены либо изменения решения», — резюмировал собеседник агентства.