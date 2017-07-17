В магазинах Кузнецка появятся «Полки добра», продукты с которых можно взять бесплатно Общество

Кузнецк, 17 июля 2017. PenzaNews. Акция «Полка добра», в рамках которой любой нуждающийся человек сможет бесплатно взять продукты в магазинах-партнерах, стартует в Кузнецке Пензенской области в предстоящий четверг, 20 июля.

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В ней примут участие торговые точки сети «Квартал», магазины «Лилия», «Невада», «Надежда» и «Аркаим».

Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка мэрии Кузнецка Елена Бахтуева, предполагается, что предприниматель сформирует продуктовые наборы по разной цене.

«Туда не будут входить скоропортящиеся товары. Это будут, как правило, крупы, бакалея, сахар, чай, тушенка, консервы, то есть товары с большим сроком годности. Это все формируется в пакеты. Покупатель оплачивает данный товар и на его усмотрение либо оставляет на «Полке добра», либо складывает в «Контейнер добра», в который доступа свободного не будет», — пояснила механизм действия акции собеседница агентства.

По ее словам, товар с «Полки добра» сможет взять любой желающий, а товары из контейнеров адресно будут раздавать сотрудники отдела соцзащиты.

Елена Бахтуева отметила, что контроль за тем, кто именно берет продукты с полки, осуществляться не будет.

«Это уже на совесть и на личное усмотрение гражданина. Там будет информационное сообщение сверху размещено о том, что если вы действительно нуждаетесь, тогда можете взять», — уточнила начальник отдела экономики, развития предпринимательства и потребительского рынка.

Она обратила внимание на то, что предприниматели «очень душевно» восприняли идею проведения такой акции.

«Мы, когда встречались с предпринимателями, обсудили с ними это предложение. Они сами сказали: «Давайте попробуем, посмотрим, что у нас люди из себя представляют», — сказала Елена Бахтуева, пояснив, что идейным вдохновителем акции является отдел социальной защиты.

Она добавила, что в перспективе к акции могут присоединиться все желающие предприниматели.