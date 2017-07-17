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В Пензе женщина села в машину прямо на эвакуаторе, не дав увезти ее на штрафстоянку

17:14 | 17.07.2017 | Общество

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Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Женщина-водитель, припарковавшая автомобиль «Suzuki» в зоне действия знака 3.27 «Остановка запрещена» в районе дома №5 на улице Советской в Пензе днем в понедельник, 17 июля, не позволила увезти машину на штрафстоянку.

В Пензе женщина села в машину прямо на эвакуаторе, не дав увезти ее на штрафстоянку

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Когда иномарка уже находилась на эвакуаторе, нарушительница ПДД села в салон.

«После этого автомобиль был возвращен водителю», — прокомментировали ИА «PenzaNews» инцидент в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Госавтоинспекции пояснили, что в отношении женщины был составлен протокол об административном правонарушении и назначен штраф в размере 1,5 тыс. рублей.

Таким образом, водителю удалось избежать необходимости разыскивать эвакуированную за нарушение иномарку на штрафстоянках города, оплачивать ее хранение и услуги эвакуатора.
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