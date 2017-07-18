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В Пензенской области обустройство пешеходных переходов у школ завершат к 1 сентября

18:34 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Намеченные на 2017 год работы по обустройству пешеходных переходов вблизи школ и детских садов планируется завершить в Пензенской области к 1 сентября. Об этом сообщил министр строительства и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

В Пензенской области обустройство пешеходных переходов у школ завершат к 1 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В этом году планируется замена 4 км барьерных ограждений, обустройство 16 автопавильонов и посадочных площадок, 21 пешеходного перехода», — уточнил он в ходе заседания комиссии по безопасности дорожного движения, состоявшегося в областном правительстве во вторник, 18 июля.

Александр Гришаев добавил, что в настоящее время на дорогах наносится горизонтальная разметка.

В местах концентрации ДТП используется стойкий термопластик, сообщает пресс-служба облправительства.
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