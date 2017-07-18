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В Заре готовят к сдаче два дома для переселенцев

19:50 | 18.07.2017 | Общество

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Пенза, 18 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев оценил темпы работ в микрорайоне Заря, где в ближайшее время планируется ввести в эксплуатацию два многоквартирных дома, квартиры в которых смогут получить участники программы расселения из ветхого и аварийного жилья.

В Заре готовят к сдаче два дома для переселенцев

Фото: Penza-gorod.ru

По словам представителя подрядной компании, к 25 июля проезжая часть и бордюры будут выполнены в твердом покрытии, а дома полностью будут готовы к 30-у числу.

Фоторепортаж

Микрорайон Заря

В настоящее время на объекте работают около 200 человек, которые занимаются внутренней отделкой квартир и подъездов, укладкой плитки, а также благоустройством прилегающей территории.

«Объемы должны увеличиваться каждый день. Сроки сдачи домов мы передвигать не позволим. При этом качество жилых помещений не должно страдать. Для нас важно, чтобы у людей, которые придут осматривать квартиры, остались только положительные эмоции. Создание комфортных и безопасных условий для проживания наших горожан — это одна из основных задач городских властей», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поручил своему заместителю Ирине Ширшиной ежедневно докладывать о проделанной работе, сообщает пресс-служба мэрии.
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