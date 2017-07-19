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Пенза присоединится к всероссийскому экологическому субботнику

16:54 | 19.07.2017 | Общество

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Пенза присоединится к экологическому субботнику, организованному общественным движением «Зеленая Россия», который пройдет в разных городах страны в сентябре.

Пенза присоединится к всероссийскому экологическому субботнику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, акции состоятся на пришкольной и внутридворовых территориях, набережной, в парковых зонах и других местах.

«Стоит отметить, что субботники «Зеленой России» являются мероприятиями, вовлекающими ответственных и неравнодушных граждан нашей страны в деятельность, направленную на улучшение качества окружающей среды. Немаловажным фактором является положительный пример, который подают участники массовых субботников подрастающему поколению», — сказали в мэрии.

В пресс-службе также обратили внимание на то, что в рамках всероссийского экологического субботника объявлено несколько конкурсов, узнать условия участия в которых можно на сайте общественного движения.
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