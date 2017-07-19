Под Пензой завершила работу вторая смена лагеря «Гвардеец-2» Общество

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Церемония закрытия второй смены юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец-2» состоялась на территории учебного полигона филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева под Пензой в среду, 19 июля.

Фото: Pfo.gov.ru

Центральное место в строю заняли юноши из Башкортостана, Мордовии, Пензенской, Оренбургской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, а также Севастополя.

За прошедшие две с половиной недели они прошли занятия по боевой, строевой, физической и огневой подготовке в условиях, максимально приближенных к военным, совершили полевые выходы, участвовали в спортивных играх и культурно-экскурсионной программе.

Подростки продемонстрировали умения и навыки в ходе военизированной эстафеты «Юнармейский маршрут», которая включала в себя разборку автомата АК-74, преодоление условно зараженного участка местности в полной боевой экипировке, действия артиллерийского расчета по переводу зенитной установки ЗУ-23 из походного положения в боевое.

Обращаясь к участникам лагеря, полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич отметил, что «Гвардеец» призван дать молодежи представление о современной российской армии.

«Возможно, для многих из присутствующих это станет необходимым импульсом для выбора жизненного пути и профессии», — сказал он.

Приветствие от главы Минобороны России Сергея Шойгу участникам лагеря передал начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил РФ Михаил Барышев.

«Он гордится вами — юными, сильными, будущим нашей страны. Запомните эти яркие дни своей молодости. Уверен, они станут твердым основанием для будущих успехов», — подчеркнул полковник.

Также с закрытием лагеря юношей поздравили губернатор Иван Белозерцев и председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.

Отличительной особенностью пятой смены стало посвящение подростков в юнармейцы. Участники лагеря произнесли торжественную клятву и вступили в ряды всероссийского военно-патриотического движения.

В память о проведенном в Пензе времени юноши получили наручные часы.

Кроме того, награды были вручены победителям и призерам эстафет и других соревнований.

В общекомандном зачете по итогам второй смены победили представители Пензенской области, на втором месте расположились подростки из Саратовской, на третьем — из Самарской, сообщает пресс-служба полпреда президента РФ в ПФО.