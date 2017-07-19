В Терновке демонтирован нестационарный торговый объект Общество

Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Индивидуальный предприниматель, ранее самовольно установивший нестационарный торговый объект на муниципальном земельном участке в районе многоквартирных жилых домов по адресу: Пенза, улица Терновского, 164–166, демонтировал его.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе городской администрации, мужчина осуществлял деятельность в нарушение действующего законодательства без правоустанавливающих документов с 2016 года.

В мэрии пояснили, что представители власти длительное время вели работу по вопросу наведения порядка на муниципальной земле — собственник нестационарного объекта приглашался в администрацию Первомайского района, ему предлагались альтернативные варианты осуществления предпринимательской деятельности в рамках закона.

В итоге принятые меры дали результат.