ОНФ взял на контроль вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Сердобском районе Общество

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль вопрос ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, выявленных в ходе рейдов в Сердобском районе Пензенской области.

Фото: Onf.ru

«Свалка вблизи села Куракино находится рядом с деревенским кладбищем и недавно отремонтированным храмом, вблизи проходит дорога к оздоровительному лагерю. Она обнесена забором, но данного места складирования мусора в соответствующем реестре нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области.

В ОНФ добавили, что также были обнаружены свалки в водоохранной зоне реки Арчады.

«Не лучше обстановка и на официальном сердобском полигоне — дорога по пути к нему завалена мусором. Это связано с тем, что полигон периодически закрывается для приема ТКО, и приезжающие мусоровозы сваливают отходы вдоль дороги», — пояснили в в пресс-службе.

Комментируя итоги рейда, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Пензенской области Максим Фирсов отметил, что увиденное не может оставить активистов равнодушными.

«Складывается впечатление, что муниципальные власти не осуществляют контроль за складированием мусора. Организации, отвечающие за это направление, не справляются с объемом работы», — сказал он.

Общественники намерены обратиться по данной проблеме в соответствующие инстанции.