13:46:32 Четверг, 20 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017
ФОТОРЕПОРТАЖ Открытие ФОКа имени Василия Бочкарева в Нижнем Ломове

ОНФ взял на контроль вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Сердобском районе

11:44 | 20.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Активисты Общероссийского народного фронта взяли на контроль вопрос ликвидации несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов, выявленных в ходе рейдов в Сердобском районе Пензенской области.

ОНФ взял на контроль вопрос ликвидации несанкционированных свалок в Сердобском районе

Фото: Onf.ru

«Свалка вблизи села Куракино находится рядом с деревенским кладбищем и недавно отремонтированным храмом, вблизи проходит дорога к оздоровительному лагерю. Она обнесена забором, но данного места складирования мусора в соответствующем реестре нет», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе исполкома Общероссийского народного фронта в Пензенской области.

В ОНФ добавили, что также были обнаружены свалки в водоохранной зоне реки Арчады.

«Не лучше обстановка и на официальном сердобском полигоне — дорога по пути к нему завалена мусором. Это связано с тем, что полигон периодически закрывается для приема ТКО, и приезжающие мусоровозы сваливают отходы вдоль дороги», — пояснили в в пресс-службе.

Комментируя итоги рейда, координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Пензенской области Максим Фирсов отметил, что увиденное не может оставить активистов равнодушными.

«Складывается впечатление, что муниципальные власти не осуществляют контроль за складированием мусора. Организации, отвечающие за это направление, не справляются с объемом работы», — сказал он.

Общественники намерены обратиться по данной проблеме в соответствующие инстанции.
Актуальное
Читайте также
В Пензе вступил в силу приговор двум организаторам азартных игр Яна Смердова из Пензы выиграла «золото» юниорского чемпионата Европы
В Пензе библиотекари организовали чайную для читателей На пензенских дорогах будут ловить мотоциклистов-нарушителей
В Пензе из незаконного оборота изъят наркотик в особо крупном размере Бойцы Росгвардии устроили погоню за нетрезвым лихачом в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама