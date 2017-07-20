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Пензу необходимо очистить от несанкционированной рекламы — мэр

12:08 | 20.07.2017 | Общество

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Пензу необходимо освободить от несанкционированной рекламы, которая наводнила город. Такую задачу поставил мэр Виктор Кувайцев.

Пензу необходимо очистить от несанкционированной рекламы — мэр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Заляпаны, по-другому не скажешь, заборы и столбы световых опор. Остановочные павильоны современные, выполненные в стекле и металле, так заклеили, что невозможно оттереть», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы в четверг, 20 июля.

Виктор Кувайцев сообщил, что на завтра запланировано проведение санитарной пятницы, в ходе которой нужно очистить от несанкционированной рекламы и объявлений места, на которых они расположены.

«Частная фирма, которая установила несколько остановочных павильонов в городе, содержит их в чистоте. Почему мы не можем этого сделать?» — поинтересовался мэр у подчиненных.

Он поручил главам администраций районов привлечь к борьбе с повсеместной рекламой не только муниципальных служащих, но и работников организаций и учреждений всех форм собственности.

Кроме того, Виктор Кувайцев дал задание рекламной службе города активнее освобождать центр Пензы, в частности, улицу Московскую, от несанкционированной рекламы, а также от той, которая не соответствующей федеральным стандартам, сообщает пресс-служба городской администрации.
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