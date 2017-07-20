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Пензенский губернатор предложил собрать на одном сайте видео с нарушениями ПДД

12:23 | 20.07.2017 | Общество

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Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил собирать на одном интернет-ресурсе записи камер видеорегистраторов и мобильных телефонов, на которых запечатлены нарушения правил дорожного движения.

Пензенский губернатор предложил собрать на одном сайте видео с нарушениями ПДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы не можем поставить камеры видеофиксации на каждый километр дороги, но можем организовать систему гражданского контроля, когда нарушителей будут выявлять добросовестные водители и пешеходы», — отметил глава региона.

По его словам, подобный сайт помог бы инспекторам ГИБДД в их работе.

«В конце года мы могли бы подвести итог, поблагодарить самых активных граждан, рассказать о них в СМИ. Если нарушители будут знать, что на их поступки последует реакция, ситуация на дорогах будет меняться в лучшую сторону», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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