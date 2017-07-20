В Пензе подписано соглашение о взаимодействии прокуратуры и Общественной палаты Общество

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии прокуратуры Пензенской области и Общественной палаты региона подписано в ходе встречи, состоявшейся в надзорном ведомстве в четверг, 20 июля.

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Обращаясь к собравшимся, прокурор области Наталья Канцерова напомнила, что на протяжении нескольких лет плодотворное развивалось сотрудничество с общественными палатами предыдущих составов в сфере защиты прав и свобод человека, охраняемых законом интересов общества и государства.

Она добавила, что дальнейшее взаимодействие может касаться многих сфер, среди которых — профилактика правонарушений и преступлений, наркомании и алкоголизма, недопущение экстремистских проявлений в обществе, защита прав предпринимателей и другие, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.