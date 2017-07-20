23:41:06 Четверг, 20 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

В Пензе подписано соглашение о взаимодействии прокуратуры и Общественной палаты

19:19 | 20.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 июля 2017. PenzaNews. Соглашение о взаимодействии прокуратуры Пензенской области и Общественной палаты региона подписано в ходе встречи, состоявшейся в надзорном ведомстве в четверг, 20 июля.

В Пензе подписано соглашение о взаимодействии прокуратуры и Общественной палаты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, прокурор области Наталья Канцерова напомнила, что на протяжении нескольких лет плодотворное развивалось сотрудничество с общественными палатами предыдущих составов в сфере защиты прав и свобод человека, охраняемых законом интересов общества и государства.

Она добавила, что дальнейшее взаимодействие может касаться многих сфер, среди которых — профилактика правонарушений и преступлений, наркомании и алкоголизма, недопущение экстремистских проявлений в обществе, защита прав предпринимателей и другие, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Пензе около 200 человек стали участниками акции «Парковая зона — территория здоровья» Артем Колобов доложит о подготовке пензенской делегации к фестивалю в Сочи
В Пензе завели дело на мужчину, который обманом получил кредит на мебель Илья Ямкин продолжит карьеру в пензенском «Дизеле»
В Пензе по решению суда приостановлена работа павильона «Горячая выпечка» В связи с Сабантуем в Средней Елюзани ограничат движение транспорта
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама