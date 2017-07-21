В Пензе к губернатору обратилась мать шестерых детей, которой приходится спать на полу Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Мать шестерых детей Татьяна Кротова, семья которой состоит на учете в администрации Пензы как нуждающаяся в улучшении жилищных условий, обратилась за помощью к губернатору Ивану Белозерцеву.

Фото: Pnzreg.ru

«Наш номер — 4500. У меня пятеро маленьких детей, старшей дочке 19, она тоже скоро станет мамой. С детьми и мужем мы живем в 19-метровой комнате, спим на полу, потому что больше нет места», — пояснила она главе региона в ходе приема граждан, состоявшегося в общественной приемной партии «Единая Россия» в пятницу, 21 июля.

При обсуждении сложившейся ситуации было установлено, что семья Кротовых включена в реестр претендентов на предоставление мер соцподдержки на улучшение жилищных условий: в очереди она числится под №54, при этом всего в ней состоит 83 человека.

Как сообщил Иван Белозерцев, в 2017 году в бюджете Пензенской области предусмотрена субвенция на улучшение жилищных условий многодетных семей — на эти цели заложено более 16,5 млн. рублей.

«Эта сумма позволяет предоставить социальные выплаты 33 многодетным семьям. Я дам поручение проработать вопрос, и на очередной сессии Законодательного собрания Пензенской области выступлю с инициативой выделить на эту программу дополнительные средства», — сказал губернатор, добавив, что в этом случае семья сможет получить выплату в будущем году.

Он также напомнил, что Кротовы имеют право на получение бесплатной земли.

По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, участок для семьи уже выделен, отмежеван и поставлен на кадастровый учет, в конце июня был направлен акт приема-передачи земли в собственность.

Однако он уточнил, что пока Кротовы в управление муниципального имущества для оформления документов не обращались.

Как отметил Иван Белозерцев, семья обязательно должна воспользоваться правом на получение участка. Он поручил Виктору Кувайцеву проконтролировать решение этого вопроса, сообщает пресс-служба облправительства.