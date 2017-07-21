В Пензе лучшие энергетики страны поборются за победу на всероссийских соревнованиях Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Всероссийские соревнования профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию оборудования распределительных сетей стартовали на учебно-тренировочном полигоне филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» в пятницу, 21 июля.

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Одновременно в Пензе дан старт федеральному этапу всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Лучший электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», а также открытому корпоративному чемпионату по международной методике WorldSkills.

Мероприятие объединило 20 команд со всей страны, в состав которых вошли специалисты, показавшие лучшие результаты на региональных этапах соревнований.

Церемония открытия началась с парада участников.

Приветствуя собравшихся, первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев пожелал всем удачи.

«Это не только возможность продемонстрировать ваше мастерство, профессионализм, но и обменяться опытом, внедрить новые технологии в вашей деятельности», — сказал он.

По словам Андрея Кулинцева, тот факт, что в рамках соревнований в Пензе впервые будет проведен открытый корпоративный чемпионат по стандартам движения WorldSkills, свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров, в том числе молодых.

В свою очередь главный судья соревнований Сергей Фролов пояснил, что состязаниям предшествовала большая подготовительная работа.

«Программа весьма насыщенная. Мы планируем проводить круглые столы, будет работать выставка производителей электротехнического оборудования и автотранспортной техники, будут демонстрационные интересные этапы», — анонсировал он.

Сергей Фролов уточнил, что команда-победитель представит Россию на международных соревнованиях, которые также пройдут в Пензе в сентябре.

«Я всем желаю удачи. Победит сильнейший, а выиграют все», — подчеркнул он.

По словам организаторов, в 2017 году состязания имеют беспрецедентный масштаб: общее число участников составляет примерно 400 человек.

Среди нововведений — использование 3D-тренажера на одном из подэтапов. Он позволит продемонстрировать свои умения не только путем ответов на вопросы, но и с помощью выполнения определенных действий.

Всего в рамках состязаний по ремонту и обслуживанию распределительных сетей командам предстоит пройти восемь этапов, среди которых — тушение пожара, спасение пострадавшего, замена главного рубильника и дефектного изолятора на комплектной трансформаторной подстанции, первичное подключение жилого дома и другие.

В корпоративном чемпионате по стандартам WorldSkills участники пройдут три модуля.

Победители станут известны 28 июля.