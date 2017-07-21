В мэрии Пензы наградили работников торговли Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Чествование работников торговли состоялось в мэрии Пензы в преддверии их профессионального праздника в пятницу, 21 июля.

Фото: Penza-gorod.ru

Обращаясь к собравшимся, вице-мэр Андрей Шевченко поблагодарил предпринимателей за добросовестный труд, улучшение качества торгового обслуживания и расширение ассортимента товаров.

«Вами создаются рабочие места, население обеспечивается большим ассортиментом и качественными товарами и услугами. Выражаю вам признательность и благодарность за существенный вклад в социально-экономическое развитие города Пензы. Желаю стабильности и процветания бизнеса, смелых идей, успехов и благополучия», — сказал он.

После этого вице-мэр вручил почетные грамоты, благодарности и подарки почти 30 представителям сферы торговли.

Еще более 20 человек наградил глава Пензы Валерий Савельев.

Он выразил уверенность, что работники сферы торговли и в дальнейшем будут держать высокую планку в обслуживании населения.