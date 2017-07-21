Питание в детсаду «Алый парус» планируется перевести на аутсорсинг с 1 сентября Общество

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Питание в центре развития ребенка – детском саду №150 «Алый парус» в Пензе планируется перевести на аутсорсинг с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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В пятницу, 21 июля, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел совещание, в ходе которого обсуждались вопросы, связанные с организацией пилотного проекта по питанию в этом учреждении.

Начальник финансового управления города Ольга Завьялкина поинтересовалась у предпринимателя, который намерен приступить к реализации проекта, не произойдет ли в этом случае сокращение кадров детсада, а также зарплат сотрудников.

«Меня в первую очередь интересует сохранение зарплаты и поступление подоходного налога в бюджет города в прежнем объеме», — подчеркнула она.

В свою очередь предприниматель пояснил, что совершенствование технологического процесса приготовления пищи подразумевает облегчение труда поваров за счет механизации трудоемких операций.

По его словам, все сотрудники сохранят свои рабочие места и нынешний уровень зарплат, а рентабельность проекта будет достигаться за счет снижения закупочных цен.

Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил исполняющему обязанности начальника управления образования Пензы Федору Клемину организовать встречу с родителями детей, посещающих детсад «Алый парус».

«Цель пилотного проекта — повысить качество питания детей. Чтобы не было разномыслий, необходимо встретиться с родителями и пояснить, что проект связан с оптимизацией деятельности столовой, направленной на улучшение качества питания», — отметил он.