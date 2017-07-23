В Пензе спилят 200 аварийных деревьев Общество

Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину сформировать техническое задание по спиливанию дополнительно 200 аварийных деревьев.

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«В первую очередь необходимо обратить внимание на насаждения, угрожающие жизни детей на территориях детских садов и школ, а также на путях подхода к ним», — отметил он.

В воскресенье, 23 июля, вице-мэр Юрий Ильин и начальник управления ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов посетили улицу Володарского, где обратили внимание на две сухие березы, которые находятся на пути следования учеников гимназии №4 в спортзал.

Юрий Ильин поручил спилить их в ближайшее время.

«Безопасность детей для нас должна быть на первом месте, — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время подписан документ об увеличении финансирования программы по спиливанию аварийных деревьев.