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В Пензе спилят 200 аварийных деревьев

12:16 | 23.07.2017 | Общество

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Пенза, 23 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил начальнику городского управления ЖКХ Андрею Гришину сформировать техническое задание по спиливанию дополнительно 200 аварийных деревьев.

В Пензе спилят 200 аварийных деревьев. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В первую очередь необходимо обратить внимание на насаждения, угрожающие жизни детей на территориях детских садов и школ, а также на путях подхода к ним», — отметил он.

В воскресенье, 23 июля, вице-мэр Юрий Ильин и начальник управления ГО и ЧС Пензы Алексей Михайлов посетили улицу Володарского, где обратили внимание на две сухие березы, которые находятся на пути следования учеников гимназии №4 в спортзал.

Юрий Ильин поручил спилить их в ближайшее время.

«Безопасность детей для нас должна быть на первом месте, — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время подписан документ об увеличении финансирования программы по спиливанию аварийных деревьев.
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