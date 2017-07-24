В Кузнецке в план ремонта дорог включат пять улиц, выбранных горожанами Общество

Кузнецк, 24 июля 2017. PenzaNews. Дороги на улицах Тухачевского, Осипенко, Пензенской, Орджоникидзе и Алексеевском шоссе, которые жители Кузнецка Пензенской области выбрали в ходе интернет-голосования, будут включены в план ремонта на 2018 год. Соответствующее поручение дал мэр Сергей Златогорский в ходе оперативного совещания, состоявшегося в понедельник, 24 июля.

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Также он предложил внести в план ремонта дорог на будущий год дворы, которые будут признаны самыми благоустроенными.

Как сообщает пресс-служба мэрии Кузнецка, в ближайшее время в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» подрядчик приступит к асфальтированию дворовых территорий. Также на этой неделе будет завершено асфальтирование улицы Кирова, а в ближайшее время пройдут аукционы на ремонт участков улиц Победы и Леваневского.