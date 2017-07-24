В Кузнецке отремонтируют переходы через реку Труев Общество

Кузнецк, 24 июля 2017. PenzaNews. Мэр Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил отремонтировать все переходы через реку Труев.

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«По принципу благоустройства родников, которые мы совместными усилиями с экологическим советом [Кузнецка] привели в порядок, должны сделать и подходы к ним [переходам]», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии Кузнецка в понедельник, 24 июля.

Также Сергей Златогорский обратил внимание на облик зданий на «красных линиях».

«Казалось бы, красивый современный торговый центр, а рядом в пяти метрах — гаражи с чапыжником в рост. И такие контрасты на каждом шагу», — отметил мэр.

Он поручил каждому сотруднику администрации Кузнецка в меру своих полномочий заняться наведением порядка в городе, сообщает пресс-служба мэрии.