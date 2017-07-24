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Зареченская станция по борьбе с болезнями животных будет присоединена к пензенской

17:34 | 24.07.2017 | Общество

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Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал постановление регионального правительства, согласно которому к пензенской городской станции по борьбе с болезнями животных будет присоединено аналогичное учреждение Заречного.

Зареченская станция по борьбе с болезнями животных будет присоединена к пензенской

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно тексту документа, после реорганизации государственное бюджетное учреждение будет называться пензенская городская станция по борьбе с болезнями животных.

Объединенное учреждение будет являться правопреемником зареченской станции.

Функции и полномочия учредителя ГБУ возложены на управление ветеринарии Пензенской области.

Станция продолжит вести профилактику и лечение болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних и зоопарковых, пушных зверей, птиц, рыб и пчел, обеспечивать безопасность продуктов животноводства и растениеводства в ветеринарно-санитарном отношении и охранять здоровье населения.
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