Иван Белозерцев поздравил пензенских следователей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 25 июля.

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«Каждый из вас приложил максимум усилий для того, чтобы самая молодая правоохранительная структура сумела не только доказать свою профессиональную состоятельность и процессуальную самостоятельность, но и стать одним из самых авторитетных силовых ведомств отечественной правоохранительной системы», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства последовательно решают задачу повышения эффективности борьбы с преступностью.

«Критерий результативности работы один — полное раскрытие преступлений, привлечение к ответственности и последующее осуждение виновных», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил следователям признательность за добросовестный труд, профессионализм, честное исполнение служебного долга, а также неизменную преданность избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.