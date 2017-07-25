10:30:13 Вторник, 25 июля
НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017 Сабантуй-2017

Иван Белозерцев поздравил пензенских следователей с профессиональным праздником

08:32 | 25.07.2017 | Общество

Печать

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил сотрудников следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области с профессиональным праздником, который отмечается во вторник, 25 июля.

Иван Белозерцев поздравил пензенских следователей с профессиональным праздником

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Каждый из вас приложил максимум усилий для того, чтобы самая молодая правоохранительная структура сумела не только доказать свою профессиональную состоятельность и процессуальную самостоятельность, но и стать одним из самых авторитетных силовых ведомств отечественной правоохранительной системы», — отметил глава региона.

Он подчеркнул, что сотрудники ведомства последовательно решают задачу повышения эффективности борьбы с преступностью.

«Критерий результативности работы один — полное раскрытие преступлений, привлечение к ответственности и последующее осуждение виновных», — отметил Иван Белозерцев.

Губернатор выразил следователям признательность за добросовестный труд, профессионализм, честное исполнение служебного долга, а также неизменную преданность избранному делу.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, дальнейших успехов в служении Отечеству!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
Актуальное
Читайте также
В Кузнецке выделят землю под строительство нового храма В Пензе суд признал законным штраф сотрудникам Минлесхоза за нарушение процедуры торгов
На 18-летнего кузнечанина завели дело за склонение подростка к употреблению алкоголя Активисты раз в три месяца будут проводить субботник в пензенском сквере «45 меридиан»
Олег Жорин назначен заместителем председателя Октябрьского районного суда Пензы Пензенский «Дизель» провел первую тренировку на льду
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама