Михаил Андреев покидает пост директора пензенского колледжа искусств Общество

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Михаил Андреев покидает пост директора пензенского колледжа искусств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила его пресс-секретарь Евгения Кривова во вторник, 25 июля.

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Она пояснила, что вопрос о причинах данного решения необходимо адресовать в министерство культуры и туризма Пензенской области, которое является учредителем колледжа.

По словам Евгении Кривовой, до сотрудников учреждения информация о планируемом увольнении руководителя пока не доводилась.

«Никто ничего не знает», — сказала собеседница агентства.

Пресс-секретарь уточнила, что Михаил Андреев в настоящее время отсутствует на рабочем месте.

«Он на больничном, его нет. С сегодняшнего дня», — отметила Евгения Кривова.

Она сообщила также, что обязанности руководителя колледжа искусств исполняет заместитель директора по учебно-воспитательной работе Марина Новомлинцева.

ИА «PenzaNews» пока не располагает официальными комментариями руководства Минкульта Пензенской области относительно того, с чем именно связано увольнение Михаила Андреева, а также кто сменит его на посту директора.